兩團體到終院警總外請願促查失職法官　要求馬道立向市民道歉

有團體今午(10日)先後到灣仔警察總部及中環終審法院外請願，不滿近期接連有人在保釋期間潛逃。示威者高叫「警察拉人、法官放人」及「司法獨大、禍港殃民」等口號，質疑部分法官拒絕沒收疑犯旅遊證件，讓疑犯有機會潛逃，促請即將離任的終審法院首席法官馬道立向市民道歉，並進行司法改革，向涉嫌失職法官問責。

團體「監察司法大聯盟」及「保衞香港運動」今午分別派出2人到灣仔警總外示威，部分人高呼「法官愛暴民、害死小市民」及「司法要改革、法官要問責」等口號。有示威者批評，現時法官即使判錯案、量錯刑，甚至容許疑犯有機會潛逃，都毋須問責，令香港司法形象受損。

發言人又重提2017年黃台仰以參與學術研究為名，保釋期間離港後一去不返，批評司法機構並無吸取教訓，早前容許有9條控罪在身的前議員許智峯毋須交出旅遊證件，最後成為黃的翻版，成功離港潛逃。

示威者促請馬道立不要再以「一般假定為所有人均可獲准保釋」為自己人開脫，又認為法官並非「無王管」，要求馬道立成立「三人審裁處」進行調查，並將報告呈交司法部處理；又要求警方徹查，調查是否有公職人員涉嫌違反宣誓誓言或公職人員行為失當。

警方派出兩位代表分別接收請願信，示威者其後轉到終審法院外繼續示威。而司法機構亦有派員接收請願信後，示威者和平散去。