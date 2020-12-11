大埔廣福邨廣智樓累計5宗確診　區議員：涉3個單位

第4波疫情持續，衞生防護中心昨晚(10日)更新確診者住址，顯示「疫區」麗晶花園第6座再增1名確診者。大埔廣福邨廣智樓另增2宗個案，至今累計有5宗病例。

根據衞生防護中心資料，廣福邨廣智樓昨日新增2宗確診個案，涉及1名35歲男子(編號7289)及1名37歲女子(編號7290)，其中後者為源頭不明個案，前者是本地個案相關，料2宗個案有流行病學關連。而計及上述2宗個案，廣智樓至今已有5宗確診個案，早前確診的個案分別為編號6690、6875、6877，當中最早確診的26歲女子(編號6690)屬歌舞群組患者。

大埔區議員連桷璋指，最新確診的個案是一對夫婦，5宗個案涉及3個不同單位，正聯絡衞生防護中心跟進。根據衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上公布的準則，大廈須有最少4個互不相識的單位均有感染，才會考慮向大廈發出強制檢測令。

另外，麗晶花園第6座新增的確診者為一名33歲男子(編號7239)，屬源頭不明個案，未知是否同樣居於D室。淺水灣陽明山莊亦增一名32歲女子(編號7217)確診，與本地個案相關。