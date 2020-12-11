今年首3季青少年吸毒人數升10%　吸食K仔飆76%

禁毒常務委員會今(11日)在季度會議上檢視了今年首3季本港的吸毒情況，根據藥物濫用資料中央檔案室的數字，青少年吸毒人數上升10%，當中青少年吸食俗稱K仔的氯胺酮及大麻人數，更分別大幅上升76%及20%。而同期被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降，惟有關數字或受疫情影響，致呈報機構接觸到的吸毒者人數有所減少。

今年首三季被呈報的整體吸毒人數有4,526人，相比去年的4,729人下降4%。而被呈報的21歲以下吸毒人數則上升10%，由去年的353人升至今年的390人，當中學生佔該組別人數逾30%。

被呈報吸食大麻的人數較去年同期上升23%，由去年400人上升至今年493人；被呈報吸食K仔人數亦較去年同期上升14%，由332人上升至377人。其中被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，吸食K仔人數更較去年同期大幅上升76%，由去年33人上升至今年58人；吸食大麻人數則較去年同期上升20%，由168人升至201人。

整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的毒品，吸食人數較去年同期上升2%，由去年2,408人升至2,449人。最常被吸食的危害精神毒品仍然是「冰」毒，但吸食人數有所下降，由去年1,086人減至943人，下降13%。

而首三季被呈報的吸食危害精神毒品人數有2,628人，比去年同期2,938人下降11%，但吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期上升2%，由2,411人上升至今年2,453人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品有933人，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的98人。

禁毒常務委員會主席張建良醫生指，對吸食K仔人數有所上升表示關注。他稱吸食K仔會嚴重傷害大腦和精神健康，令肝臟和心臟機能受損。長期吸食者常出現膀胱萎縮的情況，引致尿頻甚至失禁，嚴重影響他們的日常生活。