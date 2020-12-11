居屋將軍澳雍明苑質素參差　廚房防火門「閂唔實」失功效

日前陸續入伙的居屋將軍澳雍明苑因位處海濱，高層單位享有臨海美景而備受關注。但有驗樓師今(11日)指出該屋苑單位問題多多，包括廚房防火門及房間窗戶無法關上，廚廁均出現多塊空心磚，以及房間批盪爆裂等問題。其中被批「敗筆」的廚房防火門疑因未裝好門鉸而無法自動緊閉，影響消防安全，「廚房防火門必須完全密封，現時就發揮唔到隔火功能」！

雍明苑屬於「居屋2019」項目之一，距離將軍澳港鐵站僅約8分鐘步行距離，位於海濱長廊旁邊，坐落新樓Savannah及海翩匯之間。屋苑設有兩座，提供1,395個單位，面積介乎282至568平方呎，入場費逾180萬至450萬港元不等。

驗樓師賴達明表示近日到此屋苑多個單位進行驗樓，發現單位質素參差，出現多個過往於居屋較少見的問題，「關唔埋(防火)門及窗，房間牆角批盪篤都篤得穿，情況較少見」。他又指空心磚問題大多出現廚房、廁所的牆身和地台，「普遍單位廚廁都搵到10至20塊(空心磚)！」

賴解釋指，一旦空心磚鬆脫，住戶隨時在家「中頭獎」，另外若在地台空心磚上放置重物，容易壓碎磚塊，造成下陷。他認為以上問題歸咎於施工質素不太理想，房屋署人員又驗收甩漏等，促請政府及房署須多加注意及正視。