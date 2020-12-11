搶去五星旗折斷旗杆　鍾翰林侮辱國旗罪成

目前因涉違反港區國安法被還押的前學生動源召集人鍾翰林，被指去年5月在立法會示威區刑毀撐政府團體「保衛香港運動」的一支五星旗，他否認侮辱國旗及非法集結兩罪受審，今（11日）在東區法院被裁定兩罪罪名成立。裁判官黃雅茵指，片段顯示被告曾主動伸手搶五星旗並折斷旗杆，再把旗幟拋到半空，屬故意侮辱的行為。法庭將案押後至12月29日判刑，期間索取教導所、更生及勞教中心報告，被告須繼續還押。

控罪指，被告鍾翰林於2019年5月14日，在立法會綜合大樓指定示威區，無合法辯解而公開及故意玷污或侮辱國旗；以及在同一地點參與非法集結。

裁判官裁決時表，根據現場錄影片段，被告曾上前搶奪屬於團體「保衛香港運動」的五星旗，拉扯過程中旗杆被扯斷。而聲稱被搶背包女子附近，五星旗一直高舉，五星圖案清晰可見。裁判官認為，被告望向並走向該女子的過程中，不可能看不見或不知道該旗幟是五星旗。

裁判官續指，片段又顯示五星旗由始至終根本沒有接觸或非常靠近被告，而即使旗幟曾接觸被告，被告大可以擋開或離開現場，而非作出過激反應並拉扯五星旗。

對於被告自辯稱，認為旗棍有即時危險性，怕有人用以傷人所以拋走，但裁判官指出，被告拋走五星旗後，他卻沒有再理會旗幟，反映被告根本不在乎誰會取走弄在地上的五星旗，因此不接納其辯解，又認為其行為已構成侮辱或玷污五星旗。而由於在搶奪五星旗過程中，被告與他人有着共同目的集結，並作出擾亂秩序的行為，故裁定侮辱國旗及非法集結罪成。

案情指，當日「保衛香港運動」的成員到示威區示威，遭包括被告在內的反對派人士挑釁辱罵，雙方起爭執。期間被告被指將一支五星旗扔到地上，旗杆屈曲。但被告自辯則指，當時有人用「紅色布包裹嘅棍」施襲，他才會把棍搶去拋走，他當時根本不知道紅色的布是五星旗。