七旬西醫遭控30年前非禮　因女病人證供有出入脫罪

現年78歲的註冊精神科醫生林楚明，被指於31年前在旺角診症室內非禮當時16歲的女病人。女事主於2018年才報警，林否認一項非禮罪受審，今（11日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官指出女事主除沒有說出本案最關鍵的猥褻情節，對於非禮過程的時間長短、細節等證供都有出入，法庭因此無法安心依賴其證供，遂裁定被告無罪。

被告林楚明，被控於1989年，在太子道西141號長榮大廈某室內非禮女子X。裁判官指，就本案的關鍵情節，X起初供稱被告扯起她的胸圍後，只是凝望她露出的胸脯沒有動手，直至到接受盤問時，才被告曾出手觸摸她的乳房。她在主控官多次提問下，都沒說出被告有觸摸動作，認為她不可能是一時忘記。

此外，X於庭上的證供，與警方錄取供詞亦有出入，例如她供稱被告望向她的胸部只有數秒鐘的時間，但供詞中卻指整段時間長達數十秒至1分鐘。X甚至在庭上新增證供，稱被告將拉動她的胸圍時觸碰到她的胸側。裁判官因此認為，X有可能是作供時虛構上述情節。

控方案情指，現年47歲的X讀中四時，因學業壓力而失眠多月，老師便介紹其胞兄、即本案被告給X。X指診症當日被告突然要求她把衣服揭起，並趁扯起她的胸圍，凝望她的胸部一段時間，最後才將胸圍拉下。

而被告於錄影會面中否認非禮X，指精神科治療時，醫生不用接觸病人的身體，有女病人時更會有護士旁觀。辯方亦指稱，失眠是精神病的其中一種徵狀，故X所指的非禮情節只是她的幻覺，純屬幻想。