李嘉誠贈諾貝爾醫學獎得主團隊2成員　各38萬美元

李嘉誠基金會今日(11日)在社交平台公布，應屆諾貝爾醫學獎得主Michael Houghton教授透露，李嘉誠基金會向其帶領的丙型肝炎研究團隊另外2名科學家，即來自新加坡及台灣的華裔病毒學家朱桂霖和郭勁宏教授，贈予與諾貝爾獎金等值之38萬美元(折合約294萬港元)，以示支持。另外，2名諾獎得主向李贈送諾貝爾獎牌複製版，以示感謝。

基金會介紹，今年10月19日，李嘉誠看到《自然科學雜誌》一篇名為「發現丙型肝炎諾貝爾獎得主背後的無名英雄」的文章，當中提到由Michael Houghton教授帶領的科學家團隊中，另有2名華裔病毒學家默默耕耘，但沒被授予諾貝爾獎。

領導今次研究的Michael Houghton接受諾貝爾獎時其實有點失落，他不能改變諾貝爾限制獲獎者只得3人的長期規則，但他一口氣列出其他作出貢獻的科學家們名字，「這些才華橫溢的人值得獲認可」，李嘉誠有感Houghton積極投身科研，以及極力讓世界知道和認可同僚在團隊的貢獻，稱讚他的無私本心最難能可貴，因此捐贈同等獎金支持其團隊成員。李嘉誠認為，領導不可再以自我為中心，這是對創造大成就的最大局限。