梁頌恆與美方商討制裁中港　倡助97後出生港人申請庇護

青年新政立法會前議員梁頌恆現身處美國，計劃尋求政治庇護，他於今日(12日)的網上記者會上表示，希望在美國繼續推動香港民主運動，已與美國政府官員及國會議員會面，商討香港局勢及對中港的制裁措施等，又期望美國主動提供「救生艇計劃」予1997年後出生及無BNO護照的本港年輕人申請庇護，但他不評估會否因而被控《港區國安法》下的勾結外國勢力罪名。

由流亡海外港人發起的組織「避風驛」及梁頌恆昨日(11日)先後發聲明，指梁已於11月30日離開香港，抵達美國華盛頓尋求庇護，梁亦會辭去青年新政的職務。梁今日香港時間早上9時召開網上記者會，指自己自9月29日就在立法會內非法集結罪，服滿刑期出獄當日，即發現於收押所外有約10名便衣警員正「等候」他，並展開跟蹤，故他當晚並無回家。

梁又指，跟蹤行動一直持續至他離港，預計是警方派員到他住所附近守候，他迫不得已每周有2、3日離家短住，以免被人知道他長期逗留的地方。梁補充，有一次發現電話於一日內用盡6GB流動數據，懷疑被人入侵並監控手機活動。梁視一系列的跟蹤行動為不良信號，認為在港的安全受威脅，而決定赴美。他又指，抵達香港機場準備離港當天亦被可疑人物監視，有心理準備無法成功離港，惟最後沒有受阻撓。

梁頌恆表示，希望於美國繼續推動香港民主自由運動，而自己於美國有一個小規模團隊，協助聯絡工作，他自12月1日抵美以來，已與不同美國政府官員及國會議員會面，形容他們非常緊貼香港議題，得到的反應正面，指適時會公布曾與何人會面。梁補充，計劃與美國新任總統拜登團隊聯絡，期望於聖誕節前展開初步交流。

梁又指，希望推動多方面工作，希望美國政府微調對中港的制裁措施，讓中港為打壓民主自由付出應有的代價，認為可集中於對港實施金融制裁，迫使中國走回談判桌；亦期望美國針對1997年後出生、並無持有英國國民(海外)護照(BNO)的港人，提供「救生艇計劃」。被問及有否擔心被控以《港區國安法》下的勾結外國勢力罪名，梁指「欲加之罪、何患無辭」，並不會評估自己被控有關罪名的機會。