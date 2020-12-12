政府一款擬購疫苗保護率最高僅7成　梁子超：買完都未必會用

新冠肺炎疫情困擾本港近一年，政府採購疫苗計劃終現曙光。港府昨(11日)在記者會上公布，已與藥廠3間藥廠達成協議，擬購入3種不同技術製造的疫苗，其中一間藥廠首批疫苗最快下月到港。有專家指，其中一款疫苗保護率只有62%至70%，「買完都未必會用」，質疑在有其他選擇的情況下為何購入該疫苗，又指如不允許市民自行選擇接種哪一種疫苗，可能會引起爭拗。

政府原本公布，與3款疫苗的研發藥廠簽訂「預購協議」，購買合共逾2000萬劑疫苗，其中包括一款輝瑞、 BioNTech及上海復星醫藥共同研發的疫苗，惟深夜再發稿改稱疫苗是由復星及BioNTech共同研發，輝瑞則只是BioNTech的合作夥伴，令該疫苗的產地疑點重重。另外兩種疫苗分別為科興生物的疫苗及阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，BioNTech疫苗是由該藥廠研究，由輝瑞在歐美批量生產，復星亦有參與共同研發計劃，並取得大中華區的分銷權。他估計，由於BioNTech疫苗須在攝氏負70度的環境下冷藏，故在大中華區出售時可能會在中國設立生產線，作批量儲存，待要用時再運來香港，物流上會較易處理。

不過，梁指出，阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗保護率只有62%至70%，其餘兩種疫苗保護率均有逾90%，加上阿斯利康疫苗採用不可複製性的病毒載體技術，但兩劑疫苗均使用同一種病毒載體，可能會令身體產生干擾，未能成功產生抗體。梁續稱，阿斯利康疫苗製造商正與使用同樣疫苗技術的俄羅斯商討混合使用疫苗，但暫未知是否成事。

梁批評，阿斯利康的疫苗保護率低，「有更好選擇(俄羅斯疫苗)嘅時候，點解要用佢？」他又質疑市民沒有選擇接種哪一種疫苗的權利，在政治上難處理，可能會引起爭拗，因市民不會願意接種保護率較差的疫苗。