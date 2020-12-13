凍結戶口非罕見　議員質疑許智峯不回港申訴是「身有屎」

早前棄保潛逃並流亡英國的立法會前議員許智峯及某個教會組織聲稱銀行戶口被凍結，警方解釋相關戶口涉洗黑錢，故要求銀行凍結戶口以保存證據。事件惹起公眾關注眾籌款項流動，以及戶口在無預警下被凍結的問題，有議員今午（13日）在一個論壇節目上直指若許智峯不滿銀行決定，大可回港向法庭提出公訴，並質疑目前棄保潛逃的許不回港是否「身有屎」。

本身是律師的議員周浩鼎指出，銀行對於是否遵循警方指示，凍結他人戶口擁有最終決定權，加上現行的有組織及嚴重罪行條例，若發現戶口中有大量不尋常的存款流動，也可提出凍結戶口要求，希望大家不要故意抹黑警方。

周續稱，根據現行的金融監管規定，若銀行留意到可疑交易，都應該要向有關當局通報，認為警方目前的做法只是依法辦事，不存在政治打壓，並質疑許不滿銀行決定，卻不回港申訴是「身有屎」。至於網上眾籌方面，周坦言現行的機制存在漏洞，令網上眾籌變得「無王管」，認為應該修例以加強監管。

同場的會計師公會前副會長林智遠則指，因洗黑錢而凍結戶口的成因有2種，其一是販毒，其二則是觸犯可公訴罪行。然而除此之外，若有人未交稅當局也可告知銀行，再由銀行自行決定是否將其戶口凍結。林又指，凍結戶口只是不准存款流動，不代表存款被沒收。

被問到怎樣理解許的戶口在短時間內被凍結解封再凍結的事情時，林直言並非罕見事件，他舉例指，有客戶曾因未交稅而被銀行凍結戶口，但該客人誓神劈願指會清還稅款，銀行衡量後可以解封戶口，惟最終在限期前該客人沒有交稅，銀行便可再凍結其戶口。林坦言，類似的事情經常發生。

至於有說法認為銀行應在警方取得法庭批出的凍結令後才行動，身兼銀行法規部前調查主任的屯門區議員盧俊宇表示，可能以前銀行被美國罰錢罰到怕，所以現在保守起見，會先凍結戶口。

惟盧強調銀行不一定要遵循警方指示，但若有法庭頒出的凍結令，便要立即凍結戶口。他認為，既然市民對凍結戶口存在憂慮，當局應成立機構讓市民查詢，及為被凍結戶口的市民提供幫助或投訴渠道。