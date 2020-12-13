公務員拒簽效忠聲明須離職　聶德權無交代即炒或勒令提早退休

政府早前決定，所有現職公務員須簽署聲明或進行宣誓，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權今早(13日)出席一個電視節目時表示，當局將於本月底或下月初發通告公布有關安排及細節，公務員會有約一個月決定是否簽署。對於拒簽者可被解僱或勒令提早退休，公務員團體關注兩者在福利上有很大分別，聶在節目後被追問會以何種方法處理時，未有明確回應會否即炒拒簽者，僅重申按既有機制處理。

聶表示，當局於本月底或下月初發出通告後，會透過部門及政策局安排簽署聲明；又會為最高級的公務員，如常任秘書長、部門首長等另外安排宣誓。被問到拒簽聲明會否被視為違反《港區國安法》，聶指違反誓言本身並非刑事罪行，但同時要視乎他所做的違誓行為有否觸犯法律。

但他強調宣誓本身在於承諾擁護《基本法》及效忠香港特區，亦屬公務員的基本條件，反問若有公務員拒簽聲明或拒絕宣誓，是否意味他們拒絕承擔有關責任？他又指，局方會根據《公務人員（管理）命令》處理有關人士。

在節目後，聶德權被追問《公務人員（管理）命令》並無列明拒簽聲明的後果，質疑當局處分拒簽者的做法是否有足夠法律理據；他回應時重申，宣誓是公務員的基本責任和條例，又強調拒簽者會有機會作出解釋。

對於有公務員團體指出，被解僱或勒令提早退休在福利上有很大分別，被即時解僱的公務員將會失去其退休金等全部福利。若有公務員最終決定拒簽聲明或拒絕宣誓，當局屆時會「即炒」有關人士，抑或會勒令其提早退休？聶回應時未有明確交代將採取何種手法處理。