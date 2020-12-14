理大研究指大學生參與內地交流　提升國民身份認同

交流互動或可紓緩中港矛盾，理工大學最新研究發現，本地大學生參與短期內地學習體驗後，改善了他們對內地的看法與態度，對中國公民及中華民族一員的身份認同亦有所提升，反映對本港青年提供短期內地交流是十分重要。研究又指，學生的港人身份認同在參與學習體驗前後均是最高，認為內地學習體驗並不影響學生本身的身份認同。

研究團隊在2019年1月至9月期間，就21個為期1至8周的內地學習體驗，包括文化交流團、暑期課程及服務學習項目，以網上問卷及訪談形式訪問380名本地大學生，當中逾60%從未在內地生活。學生在項目開始前及完成後，需填寫調查問卷，回應關於跨文化能力、對中國內地及內地民眾的看法、國民身份、以及對國家的認同的問題。

研究發現，學生到內地參與體驗後，其跨文化及跨文化溝通意識顯著提高，對中國內地及內地人的態度和看法亦變得更積極和正面。研究又指，學生對於4種不同身份的認同強度，包括香港人、中國公民、中華人民共和國國民以及中華民族一員，均有顯著提升；相比起曾赴內地交流的學生，未曾參與的學生在完成是次項目後，對於自己是「中華人民共和國國民」的身份認同、強度以及重要性方面顯著提高。

負責研究的理大暫任副校長（研究及創新）石丹理指，原計劃邀請800名學生參與研究，惟研究部分時段遇上去年的社會運動，有內地交流活動被取消，加上有學生拒絕接受訪問，最終僅380名學生參與研究。