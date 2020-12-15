代人買樓被徵買家印花稅　港女子質疑違《基本法》

一名香港女子7年前代人購買物業，稅務局指她並非為自己行事，因此須繳付樓價15%的買家印花稅。她不服稅局的決定，指買家印花稅違反《基本法》，亦不符港人優先置業的政策目的，入稟高院申請司法覆核。原訟庭今天（15日）開庭處理她的訴訟許可申請。法官周家明在黃與稅局雙方的大律師陳詞後，決定押後判決。

本案申請人黃穎華代表申請人的大律師表示，政府向市民徵稅須符合《基本法》第105條的要求，若有損市民的權利，法庭便應檢視市民受損的程度是否合乎比例。此外，申請人及委託她買物業的人都是香港居民，向申請人徵稅，根本與政策壓抑樓價飆升、讓港人可優先置業之政策目的沒有關連。

至於代表政府的大律師就指，關於香港特區的稅收，《基本法》有專屬的第108條處理，因此第105條並不適用。而本案申請人不滿稅局及區院的裁斷，正確的處理方法是向上訴庭上訴，而非節外生枝申請司法覆核。

大律師又指，申請人一方所提出關於稅收政策是否侵犯產權的外國案例，都只是爭議稅率是否過高、或徵收方法等細節，並非從根本質疑徵稅的合法性。大律師指徵收買家印花稅的目的，是要壓抑過熱樓市，受托代人買樓亦在涵蓋範圍之內，本案申請人因此也「不幸」被納入稅網。

根據申請人的訴狀，她在2013年1月以718萬港元，購買一個住宅單位。在簽定買賣合約後，她又簽定另一張信託契，聲明她只是以受託人身份，代另一名同樣姓王（譯音）的男士購買及持有物業，買樓款項亦是由王姓男士支付。不過稅局就指根據《印花稅條例》，由於申請人買樓並不是代表自己行事，所以縱使申請人和王姓男子都是香港永久居民，申請人還是要據2012年所定的新政策，支付樓價15%的買家印花稅，金額逾107萬港元。

在申請人提出司法覆核前，她曾就稅局決定向區域法院上訴但遭駁回，她繼而再向上訴庭上訴，上訴庭就指她其中一個有關徵稅屬違憲的論點，較適合以司法覆核方式提出，她遂提出今次司法覆核申請。