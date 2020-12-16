科大公共政策碩士首屆畢業生逾8成獲聘　4成從事創科

進修能自我增值，轉換事業軌道。香港科技大學在2018年起開辦公共政策碩士課程，著重創新科技及環境政策，期望為社會培育公共政策人才，每年平均招收60名學生，首屆畢業生已有超過80%獲聘。彭國賢是其中一名畢業生，在伯明翰大學的工商管理學士畢業，認為當時缺乏實習機會，加上想在高科技公司工作，故選擇修讀科大的碩士課程，期間在多間公司實習，現獲騰訊聘請並任職產品經理。

科大公共政策學部主任吳遜表示，入讀上述課程的學生毋須工作經驗，亦不論其本科背景，學生可在首年的暑假參與實習，並在第一年按指定公司的需求及情況作研究及數據處理，並商討如何解決問題。

另外，該課程亦建立了一個案例庫，案例集中在香港及內地的公共政策，供學生參考，並每年會舉辦比賽讓來自不同大學的學生參與，累積經驗。另外，學生亦可選擇其中一年在華盛頓大學就讀。

根據畢業生數據顯示，首屆畢業的58名學生當中，有41%人從事高科技行業的工作，受聘的公司包括內地創科公司騰訊、京東及字節跳動等；有26%的人從事銀行及金融工作，亦有9%人從事諮詢的工作。

內地生彭國賢指，上述課程的設計不止是一般文學科，亦有數理學及培養政策分析能力，有關鍛煉邏輯思維，而實習經驗亦可讓他了解行業情況。他表示，曾對於未來方向感迷惘，故在兩年期間曾在3間不同的公司實習，但最後發現自己仍想投身高科技公司，而畢業後獲得騰訊聘請。