修例風波：2000名中小學生曾被捕　教育局要求為學生作專門輔導

反修例事件中有40%的被捕者是學生，近2000人更只是中、小學生。教育局局長楊潤雄今(16日)表示，當局已要求學校為每一名被捕學生制訂專門輔導計劃，期望在一、兩年內糾正他們的錯誤觀念。至於改革後的通識科，希望有助培養學生正確價值觀，加強對國家發展、憲法、基本法的認識以及國民身份認同，並理性、公平地分析問題。

楊表示，針對曾被捕及曾參與相關活動的學生，教育局會透過學校制訂輔導計劃，希望他們了解過往行為的不當之處，將來如何理解社會發展等。實施港區國安法後，當局會準備教材，安排學校講述國家安全的概念，並會為教師提供培訓。

楊潤雄指，現時的社會較複雜，學生接收資訊、培育價值觀不再局限於學校，近年發生的社會事件帶出教育制度的一些問題，例如學生缺乏守法意識、缺乏對國家與特區關係的了解。他又指，改革通識科是過去一年其中一個艱難的決定，因為社會對通識科的存亡有不同的意見，「怎樣找一個對學生最好的方向，是比較難的。」

改革後的通識科框架包含內地考察，而每年會有約10萬個名額予學生到內地交流。他指，與以往的交流項目不同，學生可以選擇自己有興趣的內容，繼而實地考察去撰寫報告，例如對中華歷史有興趣，可以選擇去西安。