深圳擬推跨境貨車單雙號限行　貨運業界：措施暫時擱置

本港新冠肺炎疫情又再反彈，內地為嚴防輸入確診個案，有傳深圳市口岸辦公室近日擬再收緊入境安排，要求跨境貨車按車牌尾數作單雙號限行。貨運業界表示，措施會嚴重影響內地物資供港，亦影響跨境貨車司機生計，反對推行。業界透露，經運輸署介入後，內地似乎擱置有關措施。

貨櫃運輸業總工會主席陳迪手表示，本港爆發第4波疫情，加上有跨境貨車司機於深圳確診，導致深圳市口岸辦再次收緊對跨境貨車司機的檢疫及入境要求，包括由本月2日起要求司機每日首次入境深圳時，必須即場接受新冠病毒檢測，並證實沒有感染方可獲入境。深圳市口岸辦近日又以微信通知司機，稱計劃實施跨境貨車單雙號限行安排，即貨車車牌尾數為單數，只能於單數日子入境，若貨車車牌尾數為雙數，則只能於雙數日子入境。

陳稱，上周五(11日)本港運輸署已聯同業界，與深圳市口岸辦開會，會上業界一致反對內地推行有關措施。他指，措施會令中港陸路貨運的運載能力減半，嚴重影響蔬菜、肉類、建築材料等物資供港，同時並非每間中港貨運公司的車隊，其單數車牌和雙數車牌的貨車都佔車隊的一半，因此部分公司可能會損失多於一半的生意。

陳表示，運輸署昨日(15日)再與深圳市口岸辦開會，署方會後向其交代會議上沒有繼續討論有關措施，他估計內地暫時擱置有關措施。但他指，內地不斷收緊對跨境貨車司機的檢疫及入境要求，其實是基於本港疫情變化，他批評港府防疫流於口號化，未能將本地確診數字「清零」，只要疫情再惡化，內地隨時可能落實有關措施，「做不到清零，永遠都有炸彈存在。」

另外，陳引述運輸署指，明年元旦日(1日)起，所有運載危險品貨物的跨境貨車必須經皇崗口岸出入境，而明年2月10日起沒有載貨貨車不可行經皇崗口岸，文錦渡口岸則只供運送鮮活貨物的貨車出入境。