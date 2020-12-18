中學設創意生物教室　飼20隻動物令上課不再沉悶

為了刺激學生學習及認識生物的興趣，避免課堂「冷冰冰」，有中學申請優質教育基金的200萬元撥款，增建「亞馬遜生物教室」推動STEM教育，這個不一般的教室飼養了20隻珍禽異獸，包括被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的緬甸陸龜，還有球蠎、紅鬆蜥等，學生指有了這批教室夥伴後，生物課不再沉悶，有人更立志成為獸醫。

慕光英文書院的「亞馬遜生物教室」面積約200平方米，飼養的爬蟲及兩棲類動物，有豬鼻蛇、球蠎、紅鬆蜥、大盾龜、角蛙、守宫等，中心內所有生物的起居飲食、以至打掃清潔，現時全數由校內兩棲及爬蟲學會的20多個同學負責。該校科學科出身的歐達江老師指出，現時飼養動物中有半數是從漁農自然護理署領養，其餘經香港兩棲及爬蟲協會及朋友領養，當中亦包括一些本港更為少見的動物。

歐表示，新增的「亞馬遜生物教室」會在下學年起正式啟用，課室內同時亦有AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）的設備，讓同學體驗虛擬的解剖課及觀看地球的自然風貌。歐希望可以透過教室引發學生的好奇心，認為只要「學生一問『點解』，個教學已經開始咗」。校長梁超然表示，由於學校的很多學生來自基層，在進行生涯規劃時多會以實用性的學科為主，「缺乏發夢的機會」，但事實上不少學生有潛質在專業的領域發展，希望教室有助同學們意識到自己未來無限的可能。

該校的兩棲及爬蟲學會主席梁銘軒表示，自己一直喜歡爬蟲類及小動物，在照顧教室中小動物的過程中，自己亦知道除了餵食及清潔外，亦要注意牠們的體重、生長、情緒等，令其獲益良多。副主席李漪瑩同學主要為蛇類的飼養員，坦言生物課的課程沉悶，只是「讀書死背」，但在教室中可以得到課程以外的知識，繼而堅定未來成為獸醫的志願。