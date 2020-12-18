梁卓偉料第4波疫情已「見頂」　惟須嚴防再有大型群組爆發

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，已有多個屋苑出現爆發，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，疫情的高位已經「見咗頂」，相信會逐漸回落，但前設是不再有大型群組爆發，認為「一有大型群組爆發，所有預算、或者所有模型都已經係會錯晒」。梁亦表示，若以目前病毒的即時繁殖率約為0.9推算，預計未來確診的數字每周會輕微減少10%，情況仍令人擔心。

梁卓偉與食物及衞生局前局長高永文，昨(17日)接受前議員陳凱欣訪問。梁表示，過往數波疫情皆能受控，但每一波疫情後皆再次出現外地輸入個案，認為跨境防疫措施仍有漏洞，期望指定檢疫酒店安排開始後，「唔會有第5波再輸入啦」。他又強調，防疫措施的執行及細節十分重要，認為全民檢測「早做好過遲做」，需在新一波疫情爆發的5日內推出。

高永文則認為，政府應做好全民檢測的準備工作，以應對有可能出現的下一波疫情。他又認為，第4波的疫情仍未能受控，與市民出現「抗疫疲勞」有關，建議2人禁聚令應維持至新曆新年後。