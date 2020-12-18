六旬婦苦候送檢3日家中枉死　何栢良怒轟港府「慢三拍」促交代

沙田美林邨有1名62歲的密切接觸者，上周三(9日)等候送入檢疫中心期間，上周六(12日)因病情惡化在家中離世，死者及後亦證實確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(18日)在電台節目批評政府「慢三拍」，令死者苦等3天仍未送入檢疫中心，政府亦未派員安排檢測。他形容事件「悲哀」，令病人死得「不明不白」，要求政府交代，包括負責部門等資料，以釋市民疑慮。

何又指，死者居於美林邨，其中美桃樓本月已錄3宗病例，未知是否涉及垂直或橫向傳播。他要求政府即時公布有關個案詳情，警告若該大廈出現傳播鏈將更嚴重。

問及大埔豐年樓外傭宿舍爆疫，何引述稱，新加坡4月亦爆發類似疫情，當地政府即時加強防疫措施，包括3月底推出指定檢疫酒店，並透過應用程式追蹤2.5萬名緊密接觸者，令新加坡4月至7月期間，社區只出現零星個案，惟港府指定檢疫酒店到今日方陸續投入運作，亦未知「安心出行」應用程式能否協助追蹤，形容新加坡方面的反應較港府做得好。

他強調，為有效追蹤病源，政府應強制市民進入部分場所要掃描二維碼，又呼籲港人做冬過節要盡量留在家中，長者要做好個人防禦，亦應避免到街市或超市，交由年輕一輩代勞。