教育局職員染疫　政總辦公室須消毒　羅湖懲教所懲教員亦中招

新冠肺炎疫情一發不可收拾，再有部門有公務員染疫。教育局今日(18日)公布，1名於添馬政府總部東翼6樓的員工今日確診，日常毋須接觸公眾，為1宗確診個案的密切接觸者。她最近一次回辦公室工作日期為本周二(19日)，工作時有戴口罩及遵守防疫措施。

教育局已按衞生防護中心的建議，全面清潔和消毒該名員工的工作地點，包括該樓層所有公用設施，而有關樓層辦公室工作的員工亦已獲安排在家工作14天。教育局亦已建議曾與患接觸及附近工作的員工接受病毒測試。

羅湖懲教所昨晚(17日)得悉一名女懲教人員初步確診，有關職員本周三(16日)接獲衞生防護中心通知，指一名與其同住的家人證實確診，她被界定為密切接觸者，昨被安排前往瑪嘉烈醫院接受病毒測試，並於當晚獲通知初步確診。

該名懲教人員最後上班日期為本周一(14日)，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀，最近亦無外遊紀錄。

懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內所有職員及在囚人士進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔消毒。

另外，房屋署今日公布葵盛東邨1名外判保安員確診，負責夜班以及該邨外圍巡邏工作，最近上班日為本周日(13日)。他本身亦為葵盛東邨盛強樓。患者昨日(17日)獲衞生防護中心通知確診，現正在醫院接受治療。

該名保安員無外遊紀錄，於工作時亦有佩戴口罩及遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。

署方表示，盛強樓的公用地方及葵盛東邨的屋邨管理處，已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒。該署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。