台陸委會：明年逾3000港生赴台讀大學　較今年增26%

台灣的陸委會周六（19日）公布港人赴台讀書的數據，指2021年申請到台讀學士課程的港生有3,093人，較今年同期的2,463人升26%，報讀碩士、博士等研究所課程的有648人，增長150%。陸委會指，已經針對香港的形勢，提供不同人道管道，滿足港人赴台求學需求。

陸委會強調，除原有港澳學生入學管道，已協調教育部另外辦理「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計劃」招生，以及委託台灣師範大學僑生先修部加開春季班，單獨招生，以提供不同入學管道。

至於各大學招生名額，陸委會解釋，是以該學年度教育部核定招生名額外加10％計算，目前招生名額充裕。據海外聯合招生委員會資料統計顯示，今年港澳生名額使用率不到3成，故沒有名額不足的問題。

根據英國大學及院校招生事務處(UCAS)發布的《2020年英國本科申請數據》，香港及澳門申請英國本科的人數也有所增加，香港6,570人，較去年的5,740人增加14%；澳門250人，比去年增加8.6%。澳洲政府今年7月公佈的統計數據亦指出，2020年上半年申請留學當地的港生人數，較去年同期增加16%。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，赴海外升學生需要有清晰升學目標，若選擇畢業後回流香港工作，則要注意大學學科能否在本港取得專業資格，例如醫療、護理、法律、工程等範疇，尤其需要考牌的工作。他指，若回流香港升讀碩士等課程，亦要具備基本的分數，以及持受本地大學認可的文憑。

吳又以台灣為例，當地大學較多，畢業生亦不少，除了認受性之外，若選擇留台工作，需考慮職位及薪酬等問題。

對於多個海外升學熱點的申請數字疫情下不跌反升，吳表示，由於疫情存在變數，學生或會申請多於一個地方的院校作「兩手準備」，另一方面亦與目前政治環境有關，不少國家推出便利港人取得居留權的政策，成為港生赴當地升學的誘因。