政Whats噏：中大變「暴大」　梁美芬斥段崇智不作為

喺反修例風波期間，中文大學曾一度成為「戰場」，期間爆發激烈衝突，更有多名被捕嘅激進示威者係中大學生，事後中大被指係「暴大」，意為暴徒大學。繼身兼中大校董嘅議員麥美娟上月底發公開信要求中大校長段崇智展現捍衞學校核心價值嘅決心、洗脫「暴大」污名後，本身係中大校友嘅議員梁美芬(Priscilla)日前斥段崇智不作為，炮轟校方目前對學生品德問題完全唔理嘅呢種態度係「不能接受」，要求段早日澄清中大不是「暴大」。

其實中大唔單止喺反修例期間發生「二號橋衝突」，喺早前嘅畢業禮亦再爆衝突，有學生高喊同展示港獨口號同標語，事後仲有涉事學生涉違《港區國安法》被拘捕。另一方面，近日網上再瘋傳一段中大學生狂用粗口問候學校保安嘅短片，令人再次關注中大學生嘅德行問題。

Priscilla日前喺網上同嘉賓對談時就鬧爆，話依家啲師弟妹竟然借言論自由為名，做講粗口爛舌嘅藉口，令佢覺得唔能夠接受。對於早前好多師弟妹喺校內涉嫌公然犯法，亦令佢難以理解，狠斥「學生唔係大晒」，又指大學唔係法外之地，唔好以為喺校內犯法就可以有特權脫罪。

之不過，校方至今一直喺學生品行問題上採取「龜縮」態度，Priscilla就鬧爆段崇智不作為，懶理學生以「暴大」自居，炮轟不能接受。Priscilla覺得一間學校嘅優良成果唔止攞得多獎咁簡單，仲包括埋品格，直斥「唔理佢嘅成績有幾好，但粗口爛舌嘅話，佢嘅品質都係唔符合社會期望」。

佢又希望其他校友唔好縱容師弟妹呢啲有損校譽嘅行為，仲話身為校長嘅段責無旁貸，有責任指示校方出面澄清「中大不是暴大」，重新教導同引導師弟妹返正途先係對佢哋好。

其實喺反修例風波中，理工大學舊年亦一度成為「戰場」。事後好多議員都炮轟校方嘅管理出現問題，要求校方管理層作出改善嘅措施，依家中大又再發生播「獨」事件，好多議員都擔心又再死灰復燃，睇嚟段崇智唔可能再匿埋，粒聲都唔出嘞！