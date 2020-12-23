寒冬下濕疹牛皮癬易誘發紅皮症　做足皮膚保濕可預防

紅皮症屬皮膚病併發症，可由濕疹、牛皮癬等常見疾病引起，患者全身皮膚紅腫、乾燥及痕癢，更會發出腐臭及脫皮，掉落的皮屑有如雪花紛飛。有醫生警告，紅皮症不但影響外觀，更可引發致命的敗血症及心臟衰竭等，提醒患者近日天氣漸涼，乾燥性濕疹及牛皮癬病情會較為嚴重，易誘發紅皮症，建議濕疹患者即使沒有病徵，亦應定期護理皮膚，以免病情惡化。

皮膚科專科醫生蔣頌儀表示，紅皮症屬皮膚病的嚴重併發症，患者初期多半僅出現局部性濕疹，其後在護理不足、天氣及壓力等影響下，逐漸演變成異位性皮膚炎，甚至紅皮症。患者皮膚會出現廣泛性紅腫，面積高達90%，「成個人好似燒乳豬咁」，亦會出現水泡、痕癢及有異味，影響外觀，不少病人更因而出現情緒問題。

紅皮症亦可引發具致命風險的疾病，患者會出現血管擴張，導致散熱過快，不但容易患上低溫症，長者更可能因水分及蛋白質流失，增加心臟負荷，易心臟衰竭。她又提到，患者免疫系統較差，一旦受到細菌感染容易「走勻全身」，並引發敗血症，有致命風險。

蔣指出，紅皮症可透過保濕預防，惟過往不少濕疹患者「唔痕就唔護理」，建議即使沒有病徵亦應每日做足保濕，早晚塗抹一次油性潤膚膏。若擔心「黐立立」則可選用一般潤膚膏，在秋冬季節要每日塗抹至少3次，包括剛起床、洗澡後及臨睡前。她又提到，不少皮膚病的病徵相似，容易混淆，建議市民如患有皮膚病，應盡快求診以釐清病因，避免誤用藥物而加重病情。

她憶述，一名患有濕疹多年的70歲男病人求診，他平日沒有注重保濕，亦沒有塗藥膏，病情在數日內急劇惡化至紅皮症，皮膚變紅及痕癢不止，更因不斷抓癢導致皮膚出血。她指，該患者不願入院留醫，經診斷後發現他的病情不太嚴重，皮膚屬偏粉紅色，「未紅到燒乳豬咁」，故為他處方口服類固醇藥物及抗生素，要求其家人多加照顧，並定期覆診，確保病情受控。