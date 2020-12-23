觀塘再度成為貧窮率最高地區　就業情況遜色成主因

政府公布2019年貧窮報告，觀塘繼續成為貧窮率最高的地區，在政策介入前，該區貧窮率高達27.2%，政策介入後仍達19%，較2018年增加0.2個百分點，貧窮人口達125.9萬，同為18區中最多。而西貢則繼續成為貧窮率最低的地區，在政策介入後貧窮率為11.4%，兩區貧窮率相差7.6個百分點。

在政策介入前，18區中貧窮率最高的是觀塘，其次是深水埗及葵青，兩區的貧窮率均為24.7%，緊隨其後是北區，貧窮率為24.5%。而在政策介入後，觀塘的貧窮率為19%，仍然是最高，其次是貧窮率18.5%的屯門、17.8%的北區、17.3%的黃大仙。

報告分析10個貧窮率高於整體水平地區的貧窮形態，包括觀塘、屯門、北區、黃大仙、葵青、深水埗、元朗、大埔、沙田及油尖旺，發現這些地區的非綜援在職貧窮人士比例普遍較高，反映就業情況遜色是該些地區貧窮率較整體高主因之一。而單親住戶比例及兒童貧窮率亦較高，顯示撫養負擔較大亦是相關因素。

今次報告有11區的貧窮率均上升，有7區的升幅高於1個百分點，當中離島的貧窮率升幅最大，其次是大埔、屯門、黃大仙、葵青、沙田及元朗。其中大埔的2019年貧窮率較2018年急升3.1個百分點，有別於該區以往的表現，原因是該區在職貧窮及失業情況惡化，加上長者貧窮情況轉差，令貧窮率急升，由2018年貧窮率排名的12位躍升至2019年的第8位。

至於貧窮率升幅達3.4個百分點的離島區，報告指該區過往貧窮率偶爾會有較大波動，目前仍處於18區貧窮率排名的11位、屬中下游位置。