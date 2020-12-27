優先接種新冠疫苗組別被批有遺漏　議員促包括清潔工及病房助理

政府擬為本港醫護人員、長者、長期病患者、院舍員工等300萬人優先接種新冠疫苗。有議員認為安排仍有遺漏，因為基督教聯合醫院的感染群組中，包括了病人服務助理、外判清潔工，反映相關人員有較高感染風險，建議政府將從事疫情高風險前線人員，列入第一批疫苗優先接種人員群組內。

立法會衞生事務委員會委員蔣麗芸指，今次聯合醫院的爆發，7名感染職員分別是4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名外判清潔工。另外，機場近日亦有保安人員及臨時樣本採集中心員工確診，她提到英國亦有新冠病毒檢測實驗室有員工確診，反映前線抗疫人員因有機會接觸確診病人，有較高感染風險。

蔣建議，政府應將從事疫情高風險工作的前線人員，包括醫院前線工人、新冠病毒檢測實驗室人員、接載懷疑染疫人士的救護員、食物環境衞生署外判清潔工、邊境海關、以及於機場工作的人員，均列入第一批新冠疫苗優先接接種人員群組內。