示威現場遇查推警心口　技工襲警罪成囚1月

去年6月12日金鐘一帶爆發反修例示威，當日一名電梯技工遇查時，涉大力推警員心口，因而被控襲警罪，他經審訊後今（28日）在沙田法院被裁定罪成。裁判官香淑嫻判刑指，案發時有數百人聚集，被告與人群高叫「黑警」和「開路」等口號，其行為有機會觸發他人情緒，加上襲警是嚴重罪行，根據案例法庭須判具阻嚇力刑罰，最終判被告入獄1個月，但准他保釋等候上訴。

控罪指24歲被告陳栢傑於去年6月12日，金鐘添華道襲擊警長方樂文。

辯方求情指，被告讀完中三後輟學，之後加入電梯維修行業，在過去6年由學徒晉升至3級技工，期間表現上進。辯方強調被告並非有預謀犯案，只是突然被截查時反應過大，遇襲警長並沒受傷，加上被告將於明年5月榮升父親，希望法庭給予機會判他緩刑。

裁判官裁決指，雖然事主最初供稱沒有推被告，在看過現場片段後才改口承認，惟他解釋因被告被截時仍不斷揮動雙手，並嘗試行向人群，他為阻止被告才有動作。裁判官接納事主解釋，又指他當時手持警棍，認為他即使推被告，也只是防止被告逃脫，故裁定事主等證人均誠實可靠。

對於辯方指被告當時看到有人無故被警員摔倒地上，他才舉機拍攝，有警員大叫「有機會捉佢（被告）過嚟」，未幾有警員衝前並推他，他失去平衡下才捉着事主衣服。裁判官直言此說法匪夷所思，指被告當時正在拍攝，警員不會在眾目睽睽下誣陷他，故不接納其說法，裁定他罪成。