確診者偏布港九新界　觀塘及黃大仙新增28宗個案

本港新冠肺炎疫情持續，昨（27日）新增70宗確診個案，累計8,611人染疫。根據衞生防護中心更新的確診者住址名單，其中觀塘及黃大仙新增28宗個案，共佔新增個案40%，鯉魚門邨新增5宗個案，藍田啟田邨及觀塘康華苑各有4宗確診。新界區天水圍俊宏軒2座再新增2宗個案，將軍澳日出康城領凱9座則估計有一家三口染疫。

根據衞生防護中心公布，黃大仙區新增8宗個案，當中采頤花園有3宗個案，分布於8座、10座及11座。居8座的22歲男子屬不明源頭個案，餘下2人為81歲女子及54歲女子，屬有關連個案，未知三人關係。

九龍灣德福花園H座亦有1宗源頭不明個案，為59歲男子，於本月20日發病，上述屋苑均有源頭不明個案。淘大花園D座亦新增2宗確診，分別是31歲男子及36歲女子，料與日前確診患者有關連。藍田啟田邨啟信樓新增4宗確診，亦與之前個案有關連。

早前爆發多宗確診的油塘鯉魚門邨鯉生樓，從強制檢測中找出一名71歲男患者，屬與本地個案有流行病學關連個案。同邨的鯉隆樓亦有4宗確診，包括一名57歲男子及3名無病徵人士，均與之前個案有關連。

新界區方面，曾爆發小型感染的天水圍俊宏軒再有新增個案，2座一名49歲女子於上周日（20日）發病，為不明源頭個案；一名27歲男子在上周五（25日）發病，與本地個案有關連。將軍澳日出康城領凱9座（左翼）Almond Blossom有3宗確診，患者分別是9歲男童、42歲女子和43歲男子，估計為一家人，與之前個案有關連。

港島區方面，南區利東邨東安樓亦新增2宗個案，29歲女子和29歲男子。

另外，昨日亦公布1宗輸入個案，18歲男患者本月7日由英國抵港，完成檢疫後曾與家人用膳，上周五做第3次檢測時證實確診，正了解是在本地還是從外地感染；而該名男患者居於青衣盈翠半島3座。