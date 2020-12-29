港區國安法：張崑陽流亡被通緝　宣布與家人斷絕往來

張崑陽早於8月已逃亡離港，傳近日被通緝即與家人斷絕往來。

《港區國安法》今年中實施後，據報警方正通緝30名身處海外人士，包括多名早前流亡外地的本港民主派、抗爭派政治人物。早在9月已宣布流亡的前「民間外交網絡」發言人張崑陽，昨晚(29日)於社交網站宣布正式斷絕與家人往來，指不希望「政權的報復」牽涉身邊人，又形容：「儘使要孤身走我路，是痛苦卻也自豪。」

張崑陽重提去年開展國際線游說工作，包括舉辦多個集會丶創立代表團到多國游說和撰寫多份制裁名單等，形容自己在離港時已預計會被列入國安法通緝名單。他坦言，離開香港絕不好受，每晚都會感受到鄉愁和內疚感。

張又指，被通緝意味自己未來一段長時間「未能歸家」，但重申「不得不承擔這代價」，但不想牽涉身邊人。他強調：「所有海外政治工作均由我一人負責，而我亦正式宣布斷絕與家庭往來。」他又希望在餘下日子能得到至親體諒並祝願他們平安一生，寄望：「大家各自珍重，遊子定會歸來。」

另外，涉違《港區國安法》被通緝、流亡英國尋求庇護的劉康，公開本月從英國利茲(Leeds)市議會領袖Judith Blake的回覆信函，指利茲市議會為香港發聲明，批評港區國安法妨礙港人權利及自由，亦違反《中英聯合聲明》，並支持在利茲的香港人社區。