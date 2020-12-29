住宅喉管破損易播毒　工程師學會籲定期檢查及注水U型隔氣

近日多個屋苑陸續爆發新冠肺炎，部分屋苑懷疑因渠管散播病毒造成社區爆發。四大工程師學會今日(29日)召開記者會，呼籲市民要為喉管定期檢查，又指「三無大廈」缺乏業主立案法團，難有代表決定為大廈檢查喉管，增加住戶感染風險，劏房人士更會因監管困難，隨時變成高危群組。

因應疫情喉管滲漏有關，香港工程師學會屋宇裝備分部，連同英國屋宇裝備工程師學會（香港分會）、英國特許水務工程師學會（香港分會），與屋宇設備運行及維修行政人員學會舉辦記者招待會，就工程角度分析現時喉管問題。學會表示，市民自行裝修時，或會改動單位的排水系統，如廚房或浴室間隔而擅自加裝排水管、拆除坐廁的反虹吸管等，導致出現傳播風險。然而政府未有監管上述小型改動工程。

學會呼籲屋苑應自行進行喉管檢查，但對於現時未有物業管理公司或大廈業主立案法團的三無大廈，或因未有人統籌而難為大廈檢查，潛在一定傳播隱憂。香港工程師學會會長源栢樑承認，三無大廈情況比較難處理，劏房戶規管更難，他憶述不少報道亦有展出劏房內喉管亂駁等情況，指現時只是依靠裝修師傅的經驗接駁裝修，質素或有參差。

學會建議市民現時應勤為U型聚水器注水，不應在喉管上放置重物，如喉管有破損應盡快維修。長遠而言，學會指，要為工程技術施工人員註冊，確保裝維或維修渠務工作未有違規，同時亦應有註冊專業工程師負責監察渠務工作；成立基金支援有需要大廈住戶進行渠務改善工程；分開污水管與去水管來減低傳播風險。另外，又指30年樓齡以上的大廈，應進行大型勘察，同時每年亦應做簡單勘察，以確保公共設施包括喉管運作正常。

根據屋宇處資料，一般修葺或更換室內的分支排水管或衞生設備（例如坐廁、洗手盆或浴缸）屬豁免審批建築工程，毋須遵照小型工程監管制度便可進行所有樓宇在交流時亦符合政府設計標準，但若要修葺室外的排水管或室內的主要排水管，則必須根據小型工程監管制度，委任《建築物條例》下註冊的合適承建商進行相關工程。