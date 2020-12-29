70%受訪食肆指或會在3個月內倒閉　團體促港府加強支援

新冠肺炎重挫本地經濟，飲食業在社交距離措施下更首當其衝。有團體今（29日）發表調查報告，當中約78%受訪企業出現經營困難；70%表示未來3個月存在倒閉風險。團體認為，餐飲業的悲觀情緒升溫，未來數月內或會出現大型裁員及結業潮，建議港府針對性援助倒閉風險較大的中小企、推出百分百擔保貸款額、以稅務優惠誘使業主減租，並把商場內的美食廣場等納入第4輪防疫抗疫基金。

稻苗學會於本月17日向136間企業進行網上問卷調查，當中91%屬於中小企。調查顯示，約20%受訪企業表示已倒閉或面臨倒閉；約25%企業已裁減20%至30%員工；73%在未來3個月內有裁員計劃；47%對下一階段的經營發展沒有信心。

學會主席徐汶緯指出，年尾正值餐飲業的傳統旺季，惟疫情下當局再次禁止食肆晚上6時後堂食，對業界造成最致命一擊，不少商戶叫苦連天。他擔心疫情不止，或有更多食肆「捱唔過年關」，引發大規模結業潮，最終令基層勞工受害。