中國研究服務中心擬併入中大圖書館　館藏將電子化予公眾參閱

香港中文大學日前傳出中國研究服務中心遭受政治壓力即將重組的消息，中心主任李磊亦會請辭。中大今日(29日)表示，中國研究服務中心不會消失，但館藏會電子化及併入大學圖書館，並保留服務中心的名銜，預計需時最少18個月；中心的學術交流活動則由中國文化研究所負責，以拆牆鬆綁、善用資源。

中大中國研究服務中心聯席主任趙志裕教授指，中國研究服務中心將併入大學圖書館管理，並數碼化各種史料，讓本地和國際學者透過互聯網參考中心館藏，除部分資料因版權問題，使用者需註冊、登入外，其他都開放予公眾參閱。中心因無沒有足夠資源管理大量脆弱、珍貴的史料，如老舊的報紙油墨開始脫色，邊緣有磨蝕，因此中心有必要尋求大學圖書館協助，以數碼化史料，延長它們的壽命。

除此之外，服務中心的學術交流活動會由中國文化研究所負責。因為服務中心本身着力提供服務，並無編制研究人員，重組有助簡化程序，使其更有條件做研究及學術交流。校方也會考慮投入更多資源，鼓勵學者到校交流，維繫50年歷史的學術社群和文化，中心現正就此諮詢中大的中國研究學者以及國際顧問委員會。

他又指，校方幾年前已經有數碼化史料的想法，但由於經費、人力資源問題，校方決定先進行研究及諮詢工作，並成立跨部門管理委員會。直到今年疫情影響國際學者來港，便決定進行重組，讓更多人得以使用中心的館藏。

他強調，就算中心不存在，他們也會努力堅守服務文化、人文精神，館藏也會持續更新，改變的只有行政和人力資源調配。校方亦不會作政治審查，歡迎任何人士參閱館藏。就中心主任李磊請辭一事，他指李磊與服務中心有深厚的感情，只有表示離職依依不捨的心情，其他則不便評論。

問及中國研究服務中心的品牌何去何從，中大常務副校長陳金樑教授指，「中國研究服務中心只是個館藏，以中國文化研究所作大本營，以哪個名義做學術，是否這麼重要呢？最重要的是香港中文大學的名銜」。

中國研究服務中心成立於1963年，1988年加入中大，藏書量逾12萬冊。收藏範圍以1949年後的國情、民情為主，涵蓋大陸研究的學術著作、內地地方公報、統計年鑑、官方出版物、紀錄片、報紙等，當中包括有關土改、文革、大饑荒等具爭議性事件的史料。由於中心擁有最齊全的當代中國研究資料，在中國研究學術圈具有重要地位。