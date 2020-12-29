反抗制服令兩警穿頭斷指　男生拒捕罪成還押候判

去年平安夜尖沙咀海港城爆發警民衝突，兩警員聲稱在拘捕疑犯期間被撞破額頭及拗斷手指，有被告則稱遭制服後被警員扑頭。案中被控3項抗拒警務人員罪的20歲男生，今（29日）在九龍城裁判法院被裁定罪成，須還押至1月19日等候勞教中心報告後判刑。至於被告衝向警方防線而被控1項阻撓警員罪的17歲男生，則無罪釋放。

20歲首被告勞俊昇被控3項抗拒警務人員罪，指他去年12月24日在海港城三樓拒抗警長A、警署警長B及警長C。次被告為17歲被告梁文洛，他被控同日在海港城3樓3321舖外故意阻撓警員D。

裁判官葉啓亮裁決時指，作供的警員A、B、C均為誠實可靠的證人。對於辯方律師質疑他們沒有向被告表明警員身份，以及他們之間的證供互相矛盾，裁判官認為當時情況混亂，各警員所站的位置、每人的記憶力都有不同，加上各警員專注制服被告，聽不到同僚表明身份或出示委任證乃人之常情，被告被鎖上手銬時就應該知道制服他的是警察。

葉官稱，要求各證人如攝錄機定格般一致及準確地講述案發經過並不合理，每人對事件的理解不同、記憶參差乃屬正常，無損證人的可信性，認為他們的證供在多處重要情節仍能互相印證，故判首被告3項罪名成立。

至於次被告，警員作供時指他大叫「衝佢xx」及衝向警方防線，葉官就質疑警員何以隔着口罩都能見到被告的嘴在動，又指其口供前後矛盾，一時稱只用警棍打被告的手，一時又指可能打中他的頭，認為他未必可靠。葉官指由於未能肯定次被告是故意衝向警方防線，故判他無罪。