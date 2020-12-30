反修例案：拉膠帶阻路又拒捕傷警　19歲技工被判入更生中心

19歲男技工於今年初，在將軍澳唐明街上拉起一條膠帶堵路，並在被拘捕時反抗將警員推跌。他早前承認在公眾地方造成阻礙及抗拒執行職責的警務人員兩罪，今（30日）被押往觀塘法院判刑。裁判官梁少玲指出案件涉及反抗警員而導致對方受傷，量刑須反映案情的嚴重性，並達到懲罰及阻嚇效果，遂判被告進更生中心。

19歲被告韓梓南報稱任職電器技工，被控於今年2月5日，在將軍澳唐明街與唐俊街交界，無合法權限或解釋，陳列一條橙色膠帶，橫越唐明街3條西行行車線，對人及車輛造成阻礙；及在唐明街1號富康花園外，抗拒執行職責的警務人員，即警長3617及警員17569

辯方求情指，被告年輕並為初次犯案，為人孝順又常照顧有特殊需要的弟弟。他在還押期間已受到教訓，並承諾不會重犯，遂冀法庭能接納感化官建議，判處社會服務令。

惟裁判官指出，即使涉案警員只是受到輕傷，但被告的行為是罔顧警察安全，故適宜判拘禁式刑罰，以反映嚴重性及保護執勤中的警員。至於首控罪有關堵路的指控，裁判官認同當時正值凌晨，影響範圍有限，惟被告辯解因貪玩才犯事，反映他的守法意識薄弱，故決定判入更生中心，好讓他在內學習技能更生，以及提升守法意識。