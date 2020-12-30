政府大腸癌篩查計劃有近21萬人參加　約1500人確診患大腸癌

大腸癌是本港第2最常見的癌症，僅次於肺癌。政府正推行大腸癌篩查計劃，資助50至75歲市民每2年到私營醫療機構做大腸癌檢查，現時有近21萬名合資格市民已做檢測，截至今年9月底，有近1500名接受檢查的市民確診患上大腸癌。

衞生署表示，明年1月1日起，於1945年1971年期間出世的市民，將符合資格參加大腸癌篩查計劃。參加者可獲政府資助向基層醫生求診，安排做大便隱血測試，若測試發現到大便帶隱血，醫生會提供第二次診症，並會將病人轉介予大腸鏡醫生做大腸鏡檢查手術，相關手術亦會獲資助。若測試未有發現參加者的大便帶隱血，則該參加者可於2年後再做測試。

衞生署指，由計劃推行至今，共有逾20.9萬參加者做了大便隱血測試。截至今年9月27日，首次做測試並驗出大便帶隱血的參加者有24430人，約佔整體的13%；另有2890名通過首次測試的參加者於2年後再做測試時，驗到大便帶隱血。被驗出大便帶隱血而獲安排大腸鏡檢查手術的參加者中，有15200人確診患有大腸腹瘤，亦有1480人確診患上大腸癌。

該署指，初步分析經篩查計劃發現的968宗大腸癌確診個案中，有約60%個案屬於早期大腸癌個案，有較大機會可以治癒。該署又指，2018年本港有5634宗大腸癌新症，佔所有癌症新症的16.6%，而去年因患大腸癌的死亡人數有2174人，佔所有癌症死亡人數的14.6%。

現時市民參加大腸癌篩查計劃可獲資助，市民向基層醫生求診做大便隱血測試，以及驗到大便帶隱血後到基層醫生處聽取化驗報告，每次診症均可獲政府資助280港元。市民被轉介做大腸鏡檢查時，如需切除大腸瘜肉，可獲資助8500港元，如毋需切除大腸瘜肉則獲資助7800港元，而大腸鏡醫生可向患者額外收取不多於1000港元的診金。