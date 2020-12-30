否認毀壞社民連示威道具　地盤工辯稱正前往升旗儀式

地盤工涉嫌去年10月1日在灣仔，用雨傘破壞屬社民連用作示威的道具棺材，他否認刑事損壞罪，案件今（30日）在東區法院開審。警員供稱目擊被告用雨傘觸碰道具棺材，惟被告自辯稱當日早上到金紫荊廣場觀賞升旗儀式，行經遊行隊伍時被推跌，否認有破壞道具棺材。裁判官林希維將案押後至1月22日裁決，期間准被告繼續保䆁。

64歲被告孫國榮報稱任地盤散工。案情指，去年10月1日早上7點半，社民連成員打算抬道具棺材參與遊行，於灣仔軒尼詩道130號外集合時，突有4至5名男子用雨傘等破壞該道具棺材。警方拘捕2名涉案人士，包括本案被告孫國榮，而另一被告鄧惠忠早前已承認控罪，被判18個月感化。

當日有份參與示威、負責「抬棺材」的社民連成員趙志琛作供，稱當日被告手持雨傘，不斷「撩」向紙棺材，混亂中他和被告雙雙倒地。趙不肯定雨傘有沒有觸碰過紙棺材，但感覺被告是在製造機會，好讓同伴破壞紙棺材。警員林皓培則指親眼目睹被告用雨傘觸碰紙棺材，令棺材跌落地下。

被告出庭自辯，說當日打算去金紫荊廣場觀賞升旗儀式，離開灣仔地鐵站就一直撐傘遮太陽，到行近社民連遊行隊伍時就被人從後推跌，之後更被警員用胡椒噴霧射中臉部及被捕。控方指，2019年國慶升旗儀式並不設公眾區，質疑被告說法的可信性；又質問被告為何不利用港鐵站另一出口的天橋直達金紫荊廣場，被告回應「我唔識答」。

最後辯方律師陳詞，指出被告與其他涉案人士互不相識，亦沒有證據證明被告與他人共同犯罪，並指如被告有心破壞道具棺材，就不會打開雨傘，而是將雨傘摺好，況且棺材有可能是在證人倒地時跌爛，或者被其他人破壞。