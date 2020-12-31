專線小巴實時到站資訊系統　今起於3條香港島路線試行

專線小巴實時到站資訊系統由今日（31日）起，先於3條香港島專線小巴路線第69、69A及69X號線試行。運輸署與承辦商會密切監察系統運作，該署計劃於明年3月進一步發放首階段約70條路線的實時到站資訊，其後再分階段發放餘下路線資訊，以期於2022年全面覆蓋所有專線小巴路線。

前年施政報告提到，此系統可方便乘客計劃行程，而專線小巴營辦商亦可利用相關數據管理車隊，以提升營運效率。今次試行的3條路線分別為第69（數碼港──鰂魚涌船塢里）、69A（數碼港──香港仔）及69X（數碼港──銅鑼灣駱克道）號線。市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱上述路線即將抵達車站的未來3個班次預計到站時間。現有「香港出行易」的用戶須更新有關應用程式，以取得相關資訊。

運輸署發言人表示，已於有關專線小巴路線的總站及小巴車廂內張貼宣傳刊物，通知乘客有關試行安排。系統承辦商亦會於指定時間在數碼港及銅鑼灣的小巴總站安排服務大使，協助乘客透過「香港出行易」查閱有關路線的預計到站時間。