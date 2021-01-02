「居安抗疫」程式未能啟動　台灣返港女子質疑檢疫成效

外地抵港人士在檢疫期間需要佩戴電子手環及啟動「居安抗疫」流動應用程式，讓政府監察他們在檢疫期間有否擅離檢疫地點。不過，一名台灣返港人士在社交媒體表示，昨(1日)回家後嘗試啟動「居安抗疫」應用程式，但先後6次均未能啟動，並彈出「發生錯誤」的訊息。

事主主動致電熱線求助並留下電話跟姓名，今晨(2日)有政府人員再致電她，先後3次要求她嘗試重新啟動程式，其後又叫她重新下載該程式，惟人員表示仍收不到訊號，再多次要求事主重新安裝及啟動。至中午12時，事主仍未能成功啟動相關程式。

事主慨嘆，「如果是其他人，搞不好昨天根本不會自行通報」，懷疑電子手環可能「有問題」，質疑檢疫成效，坦言對今次事件感無奈。她亦有分享她在台灣的防疫經驗，指出台灣是「用手機啟動電子圍籬」，並不需要像港府一樣大肆購買電子手環。她建議購買電子手環、維護程式及人員工資可用來設立「防疫計程車(的士)」。

東網正向衞生署與創新及科技局查詢事件，暫未獲回覆。