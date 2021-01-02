新冠疫苗副作用多　海外最少7人死　多人併發脊髓炎或面癱

政府預先採購的疫苗最快下月到港，其中兩種疫苗，包括BioNTech及阿斯利康的疫苗均已有國家批准使用。但外國在大規模接種期間不時有嚴重不良反應、死亡或打針後感染新冠肺炎的個案，情況令人憂慮。

當中阿斯利康藥廠在試驗期間，有3名參與者出現嚴重不良反應「橫貫性脊髓炎」。另在英美兩國，亦有數宗醫護人員在接受BioNTech疫苗後出現了嚴重的不良反應的個案，包括面癱，皮疹，呼吸急促和舌頭腫脹。

接種疫苗後死亡的情況亦屢見不鮮。瑞士一名病重的91歲院舍院友注射BioNTech疫苗後死亡。另有兩名臨床試驗人員在注射BioNTech疫苗後死亡，其中一人在注射第二劑疫苗後62日，出現心臟停搏(cardiac arrest)，另一人在注射首劑疫苗後3日出現動脈硬化(arteriosclerosis)。以色列亦有4人接種疫苗後死亡，未知是否與疫苗有關。

此外，美國加州早前亦有一名急症室男護士，在接種BioNTech疫苗後一周內確診染疫。以色列則有近100萬人已接種疫苗，當中240人注射後仍然染疫。