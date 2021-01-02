回港易只限身處廣東或澳門 其餘地區返港仍須坐疫監

身處在廣東省或澳門的港人回港可免檢疫。

全球新冠肺炎疫情仍然嚴重，大部分抵港人士仍需隔離檢疫。港府早前實施「回港易」計劃，允許身在廣東省或澳門的香港居民，在申請該計劃後返港可獲豁免強制檢疫14天。不過，有關計劃只適用於身在廣東省及澳門的港人，其餘地方抵港人士則仍要執行強制檢疫安排。

政府自去年11月23日起實施「回港易」計劃，據當局早前宣布，推行首個月已有近2萬名香港居民，從廣東省或澳門透過該計劃返港，而毋須進行隔離檢疫。計劃下，合資格港人可於指定時間內登入申請網站，輸入及遞交所需資料後，即可在預約時間內返港。

「回港易」現階段只允許獲核實申請的市民，經深圳灣管制站和港珠澳大橋管制站進入本港，其中深圳灣每天名額為3000人、大橋則為2000人。

至於在其餘內地城市、其他國家或地區抵港的人士，則仍需遵守有關隔離檢疫措施，其中曾在中國以外地區逗留的人士，不論經機場或陸路口岸抵港，都需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。