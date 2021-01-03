疫苗安全成疑港人憂變白老鼠　曾浩輝稱難料總接種人數

新冠肺炎疫情蔓延全球，疫苗成防止病毒傳播的關鍵，港府預料最快可於今年2月為市民接種疫苗。疫苗接種計劃專責工作小組成員曾浩輝今早(3日)在電視節目指，疫苗是重要的轉捩點，預料最大挑戰是提升接種率，指要為接種計劃訂立短期目標不難做到，如首一兩周或首個月要有多少人接種，但若要就最後的總接種人數定目標則不容易，需視乎工作小組內專家的意見。

曾浩輝表示，明白新冠疫苗的安全性是市民最大考慮之一，他強調，目前在香港應用的新冠疫苗有三大保障，令港人不會成為「白老鼠」，其一是疫苗要在外國註冊、若然在多個海外國家使用更好；其二是工作小組的專家會就不同疫苗作詳細科學分析，經專家批准的疫苗才會使用；最後是政府已有監控嚴重罕見併發症的做法，包括收集情報及數據、主動找出接種疫苗後出現副作用的個案。

被問及當局會否訂出停止接種機制，若接種疫苗後出現副作用的個案達致某個數量，便會停止所有接種，曾認為可訂立停止接種水平，但要相當小心，不能訂得太高或太低。

他又指，一般認為群體免疫達70%可阻截病毒在社區繼續流行，僅是推算數據，實際情況或更複雜，要視乎新冠疫苗保護力的長短，可能是半年、一年或數年。他認為疫苗保護力會為整體免疫水平，以及疫情趨勢發展帶來變數。就設立接種目標，他認為要有科學實證，同時要視乎市民反應及接種意欲。

曾直言，提升接種率會是最大挑戰，期望目前可盡量為公眾提供資訊，令他們多些認識新冠疫苗。他希望接種計劃初期運作暢順，令市民有信心接種。他又表示，若坊間有報道指新冠疫苗或有副作用，或會影響市民接種的意欲，減低接種率，但他相信市民信心會隨時間慢慢恢復。至於立法強制接種疫苗，曾則認為目前時機未成熟。而部分新冠疫苗涉及解凍、稀釋等步驟，當局為醫護人員提供指引及培訓會有助接種，而香港醫護其實以往已有類似經驗，相信可應付要求，應對他們有信心。