有組織研智能排氣保護裝置　降低大廈喉管播毒風險

新冠肺炎疫情下多區樓宇淪為疫廈。香港專業人士協會今(4日)提出兩項建議，包括於各大廈樓宇的排氣喉安裝智能排氣保護裝置(SVP)，以及建立長期污水監測系統，以期堵截社區爆疫源頭，達致疫情清零目標。其中由協會研究的排氣保護裝置，聲稱有望減低約8成細菌病毒濃度，降低喉管播毒的風險，並計劃本月將推出市面。

協會主席黃山指出，隨着新冠病毒爆發，大廈樓宇排氣喉已成為在各單位之間病毒傳播途徑，無疑增加居民染疫的憂慮。他認為傳統對付傳染病的應變計劃，都似乎不再適用今次新冠肺炎疫情，故他及其團隊於半年前着手研究排氣保護裝置，現獲建造業議會支持，目前在約5幢大廈展開測試，期望最終適用於全港所有樓宇。

黃山表示，此裝置內有多重除菌除臭技術，只需要安裝在屋頂現有排氣喉頂端，相信能消毒喉管排出的氣體，降低細菌病毒濃度。他指出，該裝置有3種形態，可因應不同大廈層數及用途而安裝。而每個裝置消毒有效期可達1年，每個成本約8,000至10,000港元，「舉例一棟40層樓宇裝一個SVP就可以」。

在長期污水監測系統方面，協會建議政府於全港屋苑、老人院、酒店等樓宇，建立一套檢測新冠病毒之長期污水監測系統。協會常務副主席龐朝輝指出，建立以上系統有助精準抗疫，提議政府提供政策支持、組織及訓練相關行業的人士，包括大廈物業管理人員、持牌水喉從業員、屋宇設備工程師、建築測量師等人士，協助從大廈排污系統如地下管道及沙井等採納樣本。此等樣本可交予註冊化驗所分析，最後將分析報告交予疾病控制中心，作為系統評估及策動地區性強制檢測等防疫措施。目前本港具備採集新冠病毒環境樣本資歷的註冊化驗所約有10間。