印花稅條例草案委員會今首次會議 石禮謙料1至2次會議可完成審議

政府早前提出修訂印花稅條例，以調低對某些處理非住宅物業的文書可予徵收的印花稅等。立法會《2020年印花稅(修訂)條例草案》委員會今(6日)舉行首次會議，議員石禮謙在會議上稱不可「被政府牽著鼻子走」，建議委員會盡快完成工作。

會議先選舉主席，進出口界議員黃定光提名商界議員林健鋒，林在無競爭下當選主席，委員一致認同毋須選舉副主席。黃指出，疫情下應避免公眾人士到立法會表達意見，防止疫情在大樓爆發，獲委員一致同意。

議員石禮謙表示，委員會要處理的事項十分簡單，認為「開一次會、最多兩次」就可完成委員會事務。他促請應該盡快安排會議日期，不可「被政府牽著鼻子走」，委員會完成後盡快提交內務委員會，再將事項交予政府處理。新任主席林健鋒認同石的意見，會與秘書處溝通後盡快安排下次會議。

政府於2013年推出雙倍印花稅，旨在遏抑本地對住宅及非住宅物業的需求。由於中美貿易摩擦、香港社會事件及新冠肺炎冠狀疫情影響，非住宅物業的成交宗數大幅下跌，政府終「跪低」，撤銷非住宅物業雙倍印花稅「辣招」。