銀彈攻勢誘的士司機加入Uber Taxi　業界憂誤墮法網

網約車平台Uber在港業務屢屢碰壁，政府曾多次透露暫無意合法化Uber，早前更有Uber司機被法庭判處終極敗訴，其業務亦引起的士業界強烈不滿，認為其用無牌載客方式搶生意。據悉Uber去年推出Uber Taxi服務讓用戶可選乘的士，並用額外獎金及低抽成等銀彈攻勢，吸引的士司機加入。有的士工會認為，Uber此舉希望軟化的士業態度，但因現時Uber仍未合法，擔心的士司機加入會「踩法律界」。

東網記者嘗試登陸Uber手機應用程式，發現可選擇乘搭的士Uber Taxi服務，且收費比其他種類更便宜。汽車交通業運輸總工會的士司機分會主任何志強表示，近月有不少前線司機反映，Uber以銀彈攻勢吸引的士司機加入，「話一旗(程)50蚊、滿40旗2000蚊、之後又有1000蚊額外獎金等等」。

他表示，因Uber仍未合法，大部分Uber司機更無載客營運證，屬於無牌載客的「白牌車」，擔心的士司機加入Uber或會觸犯法例，甚至陷入教唆經營白牌車的局面，猶如在「踩法律界」，對此有所保留。

他又稱，Uber向司機支付車資及獎金方式太迂迴，要經其公司系統發放到司機戶口，認為十分不踏實，不過，疫情下的士司機生意不佳，或有部分司機會加入Uber Taxi。他估計今次Uber願意用低抽成及額外獎金方式吸引的士司機，相信是想軟化的士業態度，以進一步打入本港市場，憂慮當對方站穩陣腳，便會提高抽成。

根據資料，Uber與的士業界多年來矛盾不斷，Uber曾於2019年3月曾推出Uber Flash服務，並與本地的士車行合作，讓用戶可同時配對的士及UberX服務，視為向的士業示好的表現，惟當時引起的士業群起反對，最終車行代表於記者會當日臨時「甩底」。

運輸署未有正面回應Uber Taxi是否合法，但稱據規定，任何人士不得駕駛或使用，或允許他人駕駛或使用私家車以作出租或取酬載客用途，除非該車輛領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。該署稱政府鼓勵不同應用科技的使用，包括網絡或手機程式召喚出租汽車，惟在使用新科技或新平台的同時，任何載客取酬行為均須合乎法規，以保障乘客安全及整體公眾利益。

東網正向Uber查詢事件。