港大醫學院發現感染新冠機制　抗凝藥物或可成為治療藥物

新冠肺炎肆虐全球，傳播力極高。香港大學李嘉誠醫學院一項最新研究發現，人類肺部細胞表面的硫酸乙酰肝素（heparan sulfate）是感染新冠肺炎的重要附著因子，故抗凝藥物例如肝素（heparin）或可成為有效治療新冠肺炎的藥物，該研究報告現已發表在國際科學期刊《自然通訊》上。

過去一年的時間，新冠肺炎在200個國家或地區，導致了逾8700萬宗病例，並有超過180萬宗死亡病例。港大醫學院微生物學系的研究人員使用人類肺部上皮細胞和離體人肺組織，研究了細胞表面硫酸乙酰肝素和唾液酸對新冠肺炎感染的影響。

研究發現，干預病毒與細胞表明硫酸乙酰肝素的結合，分別使人類肺和腸細胞裡的病毒量減少了96％及99%。此外，細胞表面的唾液酸可阻礙新冠肺炎感染，揭示有關新冠肺炎高效率感染人類肺部的重要機制。團體指，是次研究有助為藥物治療提出了新的干預目標，並指導未來抗病毒藥物的開發。