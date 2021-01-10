污水驗出新冠病毒　港大日驗12幢樓宇冀私營化驗所參與

新冠肺炎疫情持續擴散，港府早前香港大學團隊進行監測污水中新冠病毒的研究，始發現黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓持續驗出新冠病毒，至今（10日）揭8宗確診個案；港大醫學院院長梁卓偉表示，污水監測研究已成熟，現時實驗室每天最多只能驗12幢大廈的污水樣本，冀將技術大規模應用到其他私營化驗所，從而在未發現確診的大廈找出個案，以及檢視已完成強檢的大廈是否已「清零」。

梁卓偉接受報章訪問表示，團隊已定出污水監測的準則，分別需監測「水頭」和「水尾」。他解釋前者主要針對附近多確診個案、居民多共用設施的大廈，若大廈的渠管佈局適合採樣會為其驗污水，如連續2日，或3日內有2日的污水樣本檢測出有新冠病毒，再加上流行病學調查，如確診個案待入院或剛入院，則需強制檢測。

後者則檢視已完成強檢大廈，若大廈連續2日，或3日內有2日的污水樣本檢測出有新冠病毒，再加上流行病學調查，如確診個案未出院則顯示污水樣本未「清零」。梁又指，短期內會將團隊分為兩更，增至每日可驗24個樣本，即可為24幢大廈驗污水。