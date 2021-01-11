料農曆年前疫情持續　何栢良促花墟街市人流設限

新冠肺炎疫情未止，政府日前宣布取消下月的農曆年宵花市及沙田車公誕新春市場。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(11日)在電台節目表示，取消年宵等活動可減少人流聚集，有助政府做到疫情「清零」的目標，惟近日天氣寒冷，預計本港確診數字會有一段時間出現反覆，坦言要在農曆年前「清零」的機會不大。

他指出，花墟和各區街市同樣有人流聚集情況，認為政府應要有措施針對人流管理，而並非針對花市和年宵市場等活動，並應該妥善安排並協助已購入年花的年宵商戶「散貨」。

何續稱，他一直贊成將新冠病毒納入職業病之一，形容是理所當然，批評政府蹉跎歲月，由去年2月至今都仍未落實安排。他認為，若新冠病毒成為職業病，可避免僱主與僱員之間的爭拗，加快受感染苦主的申索時間；而被列為高風險行業的僱主，有責任採取更嚴格的預防措施，勞工處亦需主動巡查，並要求僱主提交書面報告，解釋防控方法。

至於政府已預購的3款新冠疫苗，他表示已有2款經多個外國監管機構審批，例如輝瑞和德國BioNTech共同研發的疫苗，目前已有超過40個國家地區批准緊急使用，相信本港已有足夠的公開資訊，可加快本地緊急立法程序。他又指，雖然內地科興滅活疫苗仍未有詳細第三期臨床研究數據，但相信其質素和安全不會有大問題，有效率亦毫無疑問符合最低五成的標準。