越冬斑蝶來港避寒　1566隻棲深水灣創歷年新高

香港每年約10月便會錄得大量斑蝶從北面較寒冷地區飛來渡冬，環保團體綠色力量今日(11日)公布最新「越冬斑蝶調查」結果，涵蓋4個本地斑蝶越冬地點，結果顯示港島深水灣錄得最多的越冬斑蝶，有1,566隻，創該地點歷年新高；其次是大嶼山分流，錄得308隻；屯門小冷水及大嶼山水口分別錄得195隻及98隻。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，今年冬季於深水灣出沒的斑蝶位置有所改變，由以往集中在溪澗中上游的較易觀察位置，轉為遠離河道的較隱蔽位置。他估計遠離河道的林木日漸成熟，能夠吸引斑蝶。越冬斑蝶類型主要分兩種，分別是「烏鴉型」（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等）及「老虎型」（擬旖斑蝶、虎斑蝶等）。深水灣和小冷水差不多全是烏鴉型，佔比達90%以上；位於大嶼山的分流及水口則以老虎型為主，佔比約70%至80%。

此外，綠色力量發現兩處全新的斑蝶越冬地點，分別位於大欖郊野公園及港島南的一處位置，大欖郊野公園錄得越冬斑蝶838隻；港島南則錄得553隻。兩地均以「烏鴉型」為主。單指本港的斑蝶越冬地點多數位於小型河谷，越冬斑蝶亦喜歡在滿布小樹和藤蔓的雜木林棲息，而大欖郊野公園及港島南的斑蝶越冬地點均是遮蔽性較佳的雜木林，旁邊亦有溪澗，符合斑蝶選擇越冬地點的條件。