酒店兩保安員成功助警方拘兩製毒案疑犯　獲頒好市民獎

獲嘉許的80名好市民協助警方偵破多宗罪案，其中「盜竊」佔16宗、「詐騙」及「破壞公眾體統罪」各佔11宗，更有5名好市民協助警方拘捕涉嫌製造危險藥物的疑犯。在其中一宗案件，2名獲獎的保安人員在事發時被2名疑犯拳打腳踢，然而2人被襲期間仍能保持冷靜，並成功協助警方拘捕2名疑犯。

2017年10月25日，一間位於尖沙咀的酒店房間火警鐘響起，身為酒店保安鄧先生及保安主管李先生到場檢查，經多番解釋後，房內2名男子仍拒絕讓他們進入。2人及後以公司的萬能匙進入房間，房內2名男子企圖逃跑，被鄧、李阻止，該2名男子繼而向鄧、李拳打腳踢，2人的手臂及前額皆有輕傷。

鄧、李在糾纏期間，仍保持冷靜，利用通訊機要求支援，警方事後在房間內搜出2,039克可卡因及霹靂可卡因，以及一些製毒工具，並以涉嫌製造危險藥物及襲擊致造成身體傷害罪，將該2名男子拘捕，最後分別被判囚15年4個月及1年半。

所有得獎者中，年紀最大的劉女士現年已87歲，但仍充分表現其勇敢及熱心助人的精神，她在前年一次早上到赤柱正灘游泳時，看到泳友遇溺，與其他泳客把遇溺者救回岸邊。而最年輕得獎者是18歲的洪小姐，她在去年1月發現1名男子站在1名女子身後，並用手機拍攝該女子裙底，目睹案發經過後向警方提供了準確資訊，成功協助警方以在公眾地方行為不檢將該名男子拘捕。