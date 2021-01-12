私人飛行訓練場地關閉逾一年　飛行員轟影響續牌

衝上雲霄，遨遊天際是不少人的夢想。然而，航空業受疫情打擊，就連私人飛行員用作訓練飛行的場地亦因疫情而關閉，部分飛行員因此未能符合私人飛行員執照的續牌規定，在13個月內飛行至少5小時。有飛行員批評，作爲本港唯一提供業餘飛行訓練的香港飛行總會，未有盡力為會員尋覓新飛行選址。東網正向飛行總會查詢。

飛行員一般分為專業飛行員及私人飛行員，後者須持有私人飛行員執照。香港飛行總會是本港目前唯一提供業餘飛行訓練的民間機構。石崗機場跑道是作爲唯一場地作飛行活動，但自2019年11月，因應跑道進行維修工程及後再應疫情關閉，旗下會員在過去一年多未能飛行，從而無法符合執照規定。

總會前會員黃先生指，總會未有致力為會員尋找新飛行場地，批評管理層管理不善，即使早前曾嘗試使用過百萬元改善位於梅窩的LT16場地，最終亦不獲批准在該場所飛行，令會員大失所望。消息指，飛行總會曾向會員發送電郵解釋尋覓場地一事，承認至今仍未肯定石崗機場跑道何時能夠復飛，正尋找新的選址。

民航處回覆指理解因應疫情，香港飛行總會在石崗的飛行活動需暫停，對該會的運作構成影響，並一直就該會為準備復飛而提交的建議計劃、執照續牌及保持相關的飛行經驗等事宜與其保持溝通聯絡及提供意見。截至去年底，持有效的私人飛行員執照(飛機)為134人，較2019年下跌近8%。

保安局回覆指，自2020年石崗機場跑道需進行維修工程，以及其後的新冠肺炎疫情，香港駐軍已暫停借出石崗機場予香港飛行總會，香港駐軍會在條件合適時考慮批准香港飛行總會的借用申請。