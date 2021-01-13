政府免費為全港地盤工人做新冠病毒檢測　即日起接受預約

新冠病毒殺入建築地盤，近日有多名地盤工人染疫。食物及衞生局表示，後日(15日)至本月31日，為全港所有建造業工地人員提供一次免費自願新冠病毒檢測，有關檢測即日起接受預約。

建造業工地人員必須透過網上的「社區檢測中心預約系統」進行預約，網址是www.communitytest.gov.hk。成功預約者方可接受免費檢測服務，而未有預約者將需自行繳付240港元的檢測費用。食物及衞生局發言人呼籲，如果工地人員已有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受政府提供的免費檢測，不應前往社區檢測中心。

社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分，以及下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。工地人員在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身份證明文件，例如香港身份證或護照，以及由建造業議會發出的建造業工人註冊證，另加預約確認短訊，以核實身份。

若檢測結果證實沒有染疫，相關人士會收到電話短訊通知。若檢測結果顯示初步確診，相關樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。